Apple perd un nouveau cadre, en la personne de Nick Law, un vice-président du marketing. Il était chez le fabricant depuis 2019, suite à son départ du groupe Publicis où il était le directeur créatif.

C’est AdAge qui révèle le départ de Nick Law d’Apple grâce à différentes sources dans le marketing. Le site a contacté le principal intéressé, qui l’a renvoyé vers Apple. Mais le fabricant n’a pas répondu pour faire un communiqué.

Au cours des deux dernières années, Nick Law a eu pour tâche de diriger l’approche « digital-first » d’Apple au sein de ses équipes de marketing et de communication. Il a joué un rôle dans la télévision, la vente au détail, les publicités numériques et la stratégie média.

La raison du départ de Nick Law est inconnue pour l’instant. AdAge explique :

Pendant son temps chez Apple, les personnes proches du dossier ont déclaré que Law était étroitement associé à ce travail, en particulier dans le domaine social et numérique. Le marketing le plus « visible » de l’entreprise, cependant, est sans doute celui des formats plus « traditionnels », comme sa campagne publicitaire de longue haleine Shot on iPhone, qui met en valeur le produit lui-même par le biais de panneaux d’affichage ou de films, y compris des superproductions dirigées par des vedettes d’Hollywood. Sa campagne expérientielle de vente au détail, Today at Apple, a remporté un Grand Prix au Festival international de la créativité Lions Cannes en 2018.