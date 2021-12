Death Carnival place son action dans un futur dystopique et hyper violent, violent au point que des jeux de massacre façon Battle Royale sont organisés pour distraire le public. Des mercenaires sont lâchés dans des zones spécifiquement conçues pour la baston, l’objectif étant de rester le seul survivant. En terme de gameplay, Death Carnival est un top down shooter PvE et PvP au rythme nerveux : dash rapides et puissants, armes létales spectaculaires, finish impitoyables, et bien sûr des combattants bien typés et aux caractéristiques propres.

Si l’on s’en tient au trailer, la réalisation semble sans faille (pas de chutes de framerate), et le jeu semble vraiment taillé pour les joueurs à gros réflexes, ce qui n’est pas une tare. Death carnival sera disponible dans l’App Store (mais aussi sur consoles, PC et Android) dans le courant de l’année 2022.