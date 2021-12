Véritable succès au Japon Disney Twisted-Wonderland est un RPG qui fait la part belle aux grands méchants des films Disney, le tout enrobé dans une direction artistique largement inspirée du manga (la production du titre est assurée par Walt Disney Japon, ceci explique sans doute cela). Pour rajouter au caractère hybride de ce RPG-aventure, l’histoire se déroule dans une école de magie (le Night Raven College ou Université du Corbeau Noir), ce qui nous rappelle d’un coup d’un seul un certain… Harry Potter.

Et comme la copie est le plus beau des hommages, le Night Raven College a aussi ses différentes « maisons » : la maison Heartslabyul s’inspire d’Alice au Pays des Merveilles, la Savanaclaw lorgne sur Le Roi Lion, l’Octavinelle est tirée de la Petite Sirène Little, Scarabia repose sur l’univers d’Aladdin, Pomefiore s’inspire de Blanche Neige et les 7 nains, Ignihyde prend appui sur Hercules, et Diasomnia sur La Belle au Bois Dormant.

Le jeu doit arriver dans l’App Store quelque part en 2022 (le jeu peut déjà être précommandé sur l’App Store américain).