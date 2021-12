En voilà une belle surprise à quelques heures du réveillon de Noël ! Foregone, superbe Metroidvania sorti il y a un an sur consoles et PC, vient de débouler sur nos iPhone (Lien App Store – 4,99 euros – iPhone/iPad). Les graphismes rétro-pixels sont superbes et font pas mal penser à la DA de Deadcells, les animations sont fantastiques, et le gameplay, très classique pour le genre, n’effraiera pas les moins doués à la manette (ou au joystick tactile), contrairement cette fois au chef d’oeuvre de Motion Twins.



Quant au pitch qui pose le lore de ce beau petit jeu, il donne bien le ton : « Des années après une guerre dévastatrice, la ville de Calagan est à nouveau assiégée par une force toute corrompant connue sous le nom de la Tourmente. En tant que super-soldat de la ville la plus forte, il est à vous d’enquêter sur les origines de la Tourmente et empêcher ses sbires réanimés de détruire votre ville. Mais la Tourmente ne fait pas que raviver les morts – elle fait remonter des souvenirs qu’il vaut mieux oublier« .