NAM-1975 ACA NEOGEO (Lien App Store – 3,99 euros – iPhone/iPad) est l’un des tous premiers jeux de SNK pour sa Neo-Geo. Lancé en 1990 sur la grosse console noire (hors de prix), Nam-75 est un jeu de tir dans lequel des soldats américains tentent de survivre à des vagues d’ennemis toujours plus féroces. Avec son gameplay largement inspiré d’un Operation Wolf (énorme succès d’arcade), Nam-75 ne fait pas dans la dentelle, mais après tout, c’est ce qui fait le charme de nombre de jeux d’arcade. On note en revanche que contrairement à la version console, le jeu se joue uniquement en solo sur l’iPhone.



Comme tous les titres de la collection ACA NEGOGEO, on dispose sur cette version de réglages pour l’écran et les joysticks virtuels ainsi que de la sauvegarde rapide. NAM-1975 ACA NEOGEO est le 5ème titre de la collection à débarquer dans l’App Store, après Samurai Shodown IV, Alpha Mission II, Metal Slug 5 et Shock Troopers.