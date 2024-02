Warframe, c’est un monument du jeu d’action massivement multijoueurs. Avec son lore riche et détaillé, ses innombrables types de missions à remplir et un gameplay rodé aux petits oignons, Warframe s’est rapidement imposé comme une référence du genre. Bonne nouvelle donc pour les amateurs, Warframe est désormais disponible sur iOS (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad). et vaudra mieux disposer d’un iPhone puissant (ça rame à partir de l’iPhone 13) pour en profiter pleinement.



Petit rappel pour les non-initiés : dans Warframe « Les joueurs incarnent les Tennos, des humains ayant des pouvoirs combattant à l’aide d’armures nommées Warframes. Ils œuvrent pour le maintien de l’équilibre dans le système solaire, réduisant les rangs des factions Grineers, Corpus et tentant d’éradiquer une épidémie mutante nommée Infestation.

Pour ce faire, les Tennos participent à différentes missions. » (source Wiki) Le lore dépasse ce seul état des forces en présence : l’actionne Warframe se situe dans un furet très lointain dans lequel notre système solaire est devenu le terrain de guerre des Grineers (des clones ultra militarisés), les Corpus (une méga corpo de marchands), et les Infestés atteints par le virus Technocyte., les Sentients et les membres de l’Empire Orokin. Dans tout ce fatras, le joueur incarne un Techno, un combattant doté d’une combinaison hyper technologique. Les missions sont nombreuses (Survie, Sauvetage, Assassinat, Invasion, etc.), les armes sont très variées (et apportent un vrai plus en terme de gameplay), et l’on ne compte plus les mises à jour et les extensions (le suivi du jeu est remarquable).