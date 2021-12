Graffiti Smash (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) est un hybride entre le RPG et le jeu de billes dans lequel il faut pousser du bout du doigt le palet qui représente nos combattants. Ce principe de jeu n’est pas nouveau sur smartphone, mais il se double ici d’un système de jeu original : les trainées laissées par les trajectoires laissent des traces colorées sur la zone de jeu, et lors des affrontements (notamment en PvP), celui qui occupe le plus de zone colorée remporte la partie (et là on pense plutôt au Splatoon de la Nintendo Switch).



Hormis les mécaniques free-to-play assez envahissantes, Graffiti Smash est réellement un chouette titre, assez addictif dans son principe de jeu, et qui demande finalement un peu de skill (ceux qui ont les trajectoires dans le pif devraient s’y retrouver). Le jeu du studio Boltrend Games (édité par Bandai Namco) mérite bien un petit coup de pouce (hum…)