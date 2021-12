Apple Fitness+ se met en jambes pour la nouvelle année. Si beaucoup se gaveront encore de foie gras, les plus sportifs des utilisateurs Apple auront de quoi suer lors du décompte vers 2022, avec de nouveaux exercices d’entrainement et de méditations ainsi qu’un best of des séances les plus appréciées de 2021. Le Best of 2021 comprend 45 exercices et il faut aller dans la section Célébrez pour trouver enfin du neuf (15 exercices dont 5 inédits). Apple Fitness+ propose in fine une vingtaine d’exercices ou séances de relaxation inédits afin de célébrer l’année 2022 qui approche à grand pas.

Apple Fitness+ propose des séances d’entrainement de nombreuses activités sportives : vélo, running, relaxation, workout, etc.

Pour rappel, Apple Fitness+ est un service par abonnement (payant) qui a vraiment été conçu pour fonctionner de pair avec une Apple Watch (à partir de la Series 3) dotée à minima du système d’exploitation watchOS 8. L’app fonctionne aussi sur iPhone (iOS 15), iPad (iPadOS 15), Mac, et Apple TV (tvOS 15).