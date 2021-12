Les séries Apple TV+ gagnent doucement en popularité. Même si le nombre d’abonnés au service (40 millions au global dont 20 millions en abonnement payants) est encore très loin des ténors du SVoD, les séries et les films de la plateforme commencent à se frayer un chemin dans le coeur des spectateurs… et des pirates ! Ainsi, selon TorrentFreak, la série Foundation, basée sur les romans cultes d’Isaac Asimov, serait l’une des séries les plus piratées de cette année finissante.

Foundation pointerait ainsi à la 7ème place des séries les plus piratées de 2021, derrière Wandavision (1er), Loki (2nd), The Witcher (3ème), The Falcon and the Winter Soldier (4ème), Hawkeye (5ème), et What If…? (6ème). Apple TV+ plus populaire chez les pirates qu’HBO Max, Amazon Prime Video ou bien encore Starz ? Oui, et c’est tout de même une petite surprise.

Il faut noter tout de même que les contenus Apple TV+ bénéficient généralement d’excellents retours critiques et sont souvent nommés aux principales cérémonies de remises de prix (Golden Globes notamment). Le choix du qualitatif sur le quantitatif peine encore à « payer » en terme d’abonnements, mais l’engouement des pirates pourrait bien annoncer un avenir un peu plus serein pour la plateforme.

Les 10 séries les plus piratées en 2021 :

1. WandaVision (Disney+)

2. Loki (Disney+)

3. The Witcher (Netflix)

4. Falcon et le Soldat de l’Hiver (Disney+)

5. Hawkeye (Disney+)

6. What If…? (Disney+)

7. Foundation (Apple TV+)

8. Rick and Morty (Adult Swim)

9. Arcane (Netflix)

10. La Roue du temps (Prime Video)