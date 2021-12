Décidément, c’est la fête aux roguelike à défilement horizontaux en cette fin d’année. Après la sortie de l’excellent Foregone, voilà que le non moins électrisant Undestroyed débarque sur nos iPhone (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad). Le lore cyberpunk (le héros combat les sbires d’une IA en roue libre) est ici le prétexte à des affrontements vifs et précis, le tout bénéficiant du très bel enrobage d’une direction artistique jouant sur les effets d’ombre chinoise.

Le gameplay reste classique mais efficace pour le genre : le joueur dispose de coups de mêlée ou à distance ainsi que des combos puissants, sachant que le jeu propose énormément d’éléments upgradables (cartes de capacité) et des armes secondaires (drones, grenades et boucliers de protection). Et au vu de la taille de certains boss bien vénères, il vaudra mieux ne pas hésiter à faire progresser son combattant du futur. On note enfin la prise en charge des contrôleurs externes.