iPhone 13 : des délais stables, les modèles Pro sont populaires

Apple semble plutôt bien s’en sortir pour ce qui est du stock des iPhone 13 et des délais de livraison. L’analyste Samik Chatterjee de la banque JPMorgan a observé le marché et constate des évolutions au fil des semaines.

Une vraie demande pour les iPhone 13 Pro et Pro Max

À date, le délai de livraison moyen dans le monde pour l’iPhone 13 est de trois jours. C’est la même chose pour l’iPhone 13 mini et l’iPhone 13 Pro Max. En revanche, c’est un poil plus long pour l’iPhone 13 Pro, à savoir cinq jours. C’est quasiment la même chose par rapport à la semaine précédente où ce fut deux jours pour les iPhone 13 et iPhone 13 mini, et cinq jours pour les deux modèles Pro.

Aux États-Unis, qui représentent 35 % des expéditions d’iPhone, les délais de livraison pour l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max se sont modérés à un ou deux jours. Il n’y a pas de délai pour les autres modèles, l’expédition se fait le jour même.

En Chine, qui se veut un marché important pour Apple et qui réalise environ 15% des expéditions d’iPhone, les délais de livraison sont passés à un jour pour le modèle Pro Max, cinq jours pour le modèle Pro et le jour même pour les autres. Les clients du Royaume-Uni et d’Allemagne ont vu les délais de livraison pour tous les modèles diminuer à six jours, avec un retrait en magasin dans la journée.

Il y a donc un léger délai supplémentaire pour les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max, ce qui est positif selon l’analyste. Il note que le public semble davantage se tourner vers ces modèles, signifiant que le prix de vente moyen d’Apple d’Apple va augmenter. Autant dire que les analystes et les marchés vont aimer ça.

L’analyste conclut sur le sujet en soulignant qu’Apple a été en mesure d’équilibrer son marché avec une production qui tourne à plein régime et des délais de livraison plus que corrects en cette période.