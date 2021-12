Les jeux mobiles Nickelodeon sont souvent de bonne facture et l’on espère que ce sera une nouvelle fois le cas pour Nickelodeon Extreme Tennis, un jeu de Tennis jouable en solo ou à deux joueurs avec les personnages les plus iconiques de la team Nickelodeon (Garfield, Bob l’éponge, Rocko, etc.). Ce titre très orienté arcade ne se donne pas comme objectif d’ être le successeur de Virtua Tennis, mais après tout, une bonne surprise reste toujours possible.

A noter que l’on retrouvera non seulement les personnages des studios Nickelodeon mais aussi des courts de tennis localisés dans des lieux tout aussi emblématiques, comme Bikini Bottom, la base secrète de Zim ou bien encore les toits des Tortues Ninja. Il sera aussi possible d’améliorer les compétences de base de ses joueurs (service, coup droit, smash, volée, etc.). Nickelodeon Extreme Tennis n’a pas encore de date de sortie sur Apple Arcade (le service par bonnement d’Apple indique seulement « Bientôt disponible »).