Le jeu vidéo mobile a (encore) explosé tous les records de revenus en 2021. La pandémie de Covid-19 aura bien sûr largement favorisé le jeu portable et mobile (les ventes de Switch Lite se sont bien portées elles aussi). Si l’on en croit les chiffres de la société d’analyse Newzoo, le jeu vidéo dans son ensemble aurait réalisé un chiffre d’affaires global de 180 milliards de dollars, soit une progression de 1,4% sur un an. Pour la première fois, le CA du jeu vidéo mobile représenterait à lui seul un peu plus que le CA cumulé des jeux console et PC avec pas moins de 89,6 milliards de dollars (oui, le compte est bon, le jeu VR type Oculus prenant aussi sa petite part).

Tout le monde ne parle que de Fortnite, mais c’est pourtant le vénérable PUBG qui a cassé les scores sur mobile en 2021

Huit jeux auraient dépassé le milliard de dollars de revenus l’an dernier : PUBG Mobile domine le game (hum…) avec un peu plus de 2,8 milliards de dollars de CA en 2021, suivi de très peu par Honor of Kings (2,8 milliards), Genshin Impact (1,8 milliard de dollars), Roblox (1,3 milliard), Coin Master (1,3 milliard), Pokémon Go (1,2 milliard), Candy Crush Saga (1,2 milliard) et Garena Free Fire (1,1 milliard). On note que tous ces titres sont des free-to-play, et qu’ils sont tous aussi disponibles dans l’App Store.