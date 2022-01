La société allemande Eve Systems (ex-Elgato Systems) profite du CES pour dévoiler deux de ses nouveautés 2022 compatibles avec HomeKit. L’Eve Outdoor Cam est une caméra extérieure pour la surveillance du domicile, et surtout, la première caméra d’Eve Systems exclusivement conçue pour la plateforme domotique HomeKit ! La cam dispose de specifications plutôt intéressantes, comme la certification IP55 (résistance aux intempéries), la reconnaissance de mouvements, un champ de vision de 157 degrés, et la possibilité de filmer de nuit grâce à son filtre infrarouge.

L’accessoire fonctionne de pair avec une app dédiée. C’est cette dernière qui reçoit les notifications et permet la communication dans les deux sens via le micro et les HP intégrés dans la cam (qui peut donc fonctionner comme un interphone). L’Eve Outdoor Cam sera lancée sur le marché au mois d’avril au prix indicatif de 250 euros.

L’Eve MotionBlinds est un volet roulant connecté développé en collaboration avec la société Coulisse. L’accessoire est là encore compatible HomeKit, et sera disponible en Europe par le biais du site SmartBlinds.com. Eve Systems promet une installation facilité en seulement quelques minutes. Prometteur.