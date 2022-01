Apple Store : les rendez-vous redeviennent obligatoires en France

L’accès aux Apple Store en France change et nécessite désormais un rendez-vous. Cela s’explique par la situation sanitaire avec le Covid-19. L’idée est de ne pas avoir plein de monde dans une boutique en même temps. Il y avait déjà eu ce scénario en juin dernier et même en juin 2020.

Des rendez-vous pour se rendre en Apple Store

Chaque page des Apple Store français indique le message suivant :

Pour le moment, nous sommes ouverts sur rendez-vous uniquement et ne pouvons pas accueillir de clients sans réservation. Venez faire vos achats avec l’un ou l’une de nos Spécialistes en réservant au préalable votre séance Shopping, retirer vos commandes effectuées en ligne et bénéficier d’une assistance au Genius Bar sur rendez-vous.

Toute personne qui n’aura pas pris un rendez-vous au préalable ne pourra pas se rendre en Apple Store, que ce soit pour faire un achat, une réparation ou chercher une commande payée en ligne. En complément, le fabricant a récemment suspendu ses ateliers Today at Apple dans ses différentes boutiques, notamment à cause du variant Omicron et des contaminations qui augmentent.

Si vous voulez prendre rendez-vous pour venir faire un achat, cliquez ici. Il vous suffit de choisir une catégorie de produit puis l’Apple Store. Reste ensuite à trouver le créneau qui correspond le mieux à vos horaires. Et pour ce qui est de la prise de rendez-vous pour le Genius Bar et donc les réparations, c’est par ici.

Pour rappel, Apple a récemment décidé de fermer plus tôt ses Apple Store en France à cause du Covid-19. La plupart des boutiques ferment à 18 ou 19 heures. Ce sera une réalité pendant quelques semaines. La date du retour à la normale dépendra de l’évolution de la situation sanitaire.