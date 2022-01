Nanoleaf corrige le principal défaut de ses superbes éclairages connectés en annonçant que l’écosystème Thread sera bientôt compatible avec HomeKit, la plateforme domotique d’Apple. La mise à jour vers HomeKit devrait être effective durant le premier trimestre de cette année !

Les Nanoleaf Square peuvent recouvrir partiellement ou totalement le mur d’un salon ou d’une chambre

Le communiqué de presse de Nanoleaf précise que « cette nouvelle mise à jour permettra aux Thread Border (Nanoleaf Shapes, Elements et Lines) de fonctionner avec tous les appareils Thread via HomeKit, notamment l’ampoule et la bande lumineuse Nanoleaf Essentials, l’Apple TV 4K et plusieurs produits Eve (Thermo, Switch, Energy, Aqua, Weather et Door and Window Sensor)« . Nanoleaf précise en outre qu’il travaille d’arrache pied avec la Connectivity Standards Alliance afin de prendre en charge le super protocole Matter (qu’Apple supporte depuis iOS 15).

Enfin, et pour information, la technologie Thread de Nanoleaf consiste à former « un réseau maillé à faible latence entre les appareils » afin de « garantir des vitesses de connexion plus rapides et éliminer les interruptions de connexion ».