Intel investit toujours plus sur le marché de l’ordinateur personnel, une façon comme une autre de se diversifier au delà du seul marché des processeurs. Lors du CES, le fondeur a dévoilé de nouveaux modèles de PC haut de gamme basés sur la plateforme Evo, des notebooks qui pourront aussi « piloter » un iPhone à distance d’ici la fin de l’année 2022 !

Une démo « on stage » a ainsi levé le voile sur des fonctions de transferts de données et de communication permettant la prise de contrôle partielle d’un iPhone à distance. Il sera ainsi possible de transférer directement des documents vers l’iPhone à partir du PC Evo, ou bien encore d’intégrer une conversation iMessage, toujours à partir du PC. Même les données de santé d’une Apple Watch (connectée à l’iPhone) pourront ainsi transiter vers l’EVO.

Ces fonctions s’appuient sur les technologies logicielles de Screenovate, une société récemment rachetée par Intel. Une autre démo mettait cette fois en scène une tablette Android utilisée comme écran secondaire d’un PC EVO. Il sera intéressant de savoir si ce type de fonction sera compatible avec l’iPad…

Enfin, et histoire que l’on se comprenne bien, EVO n’est pas une gamme d’ordinateurs mais une plateforme dont les spécifications ont été décidées par Intel et que plusieurs fabricants peuvent adopter. Pour reprendre la définition qui en est donnée sur le site de Lenovo, « la plate-forme Evo est un environnement matériel défini, conçu pour atteindre des performances impressionnantes dans les nouveaux ordinateurs portables. Au minimum, les systèmes Evo-verified sont équipés d’un processeur Intel® Core™ de 11e génération, d’une puissante carte graphique Intel® Iris® Xe ou Intel® Iris® Xe MAX, et d’une longue liste de composants haut de gamme de stockage, de mise en réseau et autres. De plus, pour être « Evo-certifiés », les fabricants doivent prouver non seulement qu’un ordinateur portable possède ces composants, mais aussi qu’il respecte ou dépasse les normes strictes d’Evo en matière de réactivité, de temps de débranchement, etc. ».