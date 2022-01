Belkin va doter sa gamme d’écouteurs SoundForm de modèles haut de gamme. Présent lors du CES, le fabricant a dévoilé des intra-auriculaires ANC (réduction de bruit active), ce qui est désormais un standard sur le HDG, capables aussi de gérer le codec aptX HD (codec non supporté sur iOS). L’autonomie est annoncée à 8 heures (36 heures au total avec le boitier de recharge), ce qui ne change pas vraiment la donne et reste dans les clous de la concurrence. Belkin annonce une qualité de rendu sonore de niveau « audiophile », ce qui ne manquera pas de faire sans doute bondir… les audiophiles. Il faudra juger sur pièces la valeur de ces déclarations, malheureusement souvent plus marketing qu’autre chose.

Si ces intras ont droit à un article sur notre site, c’est aussi pour la simple et bonne raison que ces derniers sont compatibles avec Localiser d’Apple, ce qui signifie qu’un utilisateur d’iPhone pourra localiser ses intras s’il ne parvient plus à les retrouver (ça se perd vite ces petites bêtes…). Les nouveaux SoundForm de Belkin n’ont pas encore de prix ni de date de sortie, mais l’on sait tout de même qu’ils seront proposés à la vente en deux coloris, le noir et le blanc.