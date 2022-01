Fraggle Rock, la série musicale culte créée dans les années 80 par le marionnettiste Jim Henson (on lui doit les créatures fabuleuses de Dark Crystal) est de retour sur Apple TV+ ! Préparez vos mouchoirs, d’autant que la Jim Henson Company semble avoir gardé tout ce qui faisait le charme de la série d’origine. Le premier trailer de Fraggle Rock: l’Aventure Continue dévoile des personnages connus (Maggie Wembley, Gobo, etc.), des décors encore plus beaux (et filmés en 4K cette fois) et plein de petites améliorations (notamment quelques effets spéciaux) qui devraient littéralement sublimer l’expérience originale.



A noter que plusieurs stars de la chanson (mais pas que) interviendront dans certains épisodes de la série (comme le groupe des Foo Fighters). Les 13 épisodes de Fraggle Rock: l’Aventure Continue seront disponibles sur Apple TV+ le 21 janvier prochain. Les plus nostalgiques pourront se rafraichir la mémoire avec les 5 saisons de la série d’origine, toutes disponibles sur le service d’Apple.