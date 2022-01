Ceux qui utilisent un PC sous Windows 11 avec des AirPods vont être ravis d’apprendre que la qualité des appels va s’améliorer. Microsoft annonce aujourd’hui une nouvelle mise à jour de son système d’exploitation. Elle est d’abord proposée en version bêta aux membres du programme Windows Insider.

Du mieux pour les AirPods avec Windows 11

La build 22526 de Windows 11 ajoute le support de l’audio à large bande pour les AirPods. Microsoft note que cela concerne aussi bien les AirPods que les AirPods Pro et les AirPods Max. Cet ajout permet d’avoir une bande passante plus importante, ce qui améliore sensiblement la qualité d’écoute. Microsoft ne donne toutefois pas plus de détail, il faudra donc tester pour voir s’il y a une réelle différence à l’écoute.

La mise à jour est également l’occasion d’avoir d’autres changements, mais ils sont peu nombreux et aucun d’entre eux n’a un lien avec les produits d’Apple. L’amélioration de la qualité pour les appels avec les AirPods est en réalité la seule nouveauté notable pour cette première build de 2022. La mise à jour est surtout l’occasion de corriger de nombreux bugs.

Microsoft ne donne pas encore une date de sortie précise pour la version finale. Mais selon les bruits de couloirs, la première grosse mise à jour de Windows 11 arrivera pour l’été 2022. Cela étant dit, Microsoft peut très bien proposer l’amélioration pour les AirPods avant ladite mise à jour estivale.