Un nouveau film est annoncé pour Apple TV+, il s’agit d’un biopic sur Audrey Hepburn. C’est Rooney Mara qui incarnera celle qui est considérée comme l’une des plus grandes actrices hollywoodiennes des années 1950 et 1960.

Un biopic sur Audrey Hepburn arrivera sur Apple TV+

Le film sera réalisé par Luca Guadagnino. Le réalisateur italien a notamment tourné les films Call Me by Your Name, Melissa P., A Bigger Splash et Suspiria. C’est Michael Mitnick qui s’occupera du scénario. Celui-ci a notamment écrit les scénarios des films The Giver, The Current War : Les Pionniers de l’électricité et The Staggering Girl. Concernant Rooney Mara, elle ne sera pas que l’actrice principale dans ce biopic sur Audrey Hepburn. Elle sera également une productrice.

Il n’y a pour l’instant aucune information concernant le scénario ou le reste du casting. Il n’y a pas non plus de détails concernant la date de sortie du biopic sur Apple TV+. Une arrivée en 2022 semble peu probable, à moins que ce soit à la toute fin de l’année. Tout dépendra de la date de début du tournage, du temps du tournage lui-même puis le montage.

L’influence et la carrière d’Audrey Hepburn ne se limitent pas au métier d’actrice. Elle était une icône de la mode, la muse du créateur français Hubert de Givenchy, et a consacré une grande partie de sa vie à des œuvres caritatives. Elle a arrêté le métier d’actrice au début des années 1980, pour se consacrer à des projets humanitaires et s’associer étroitement à l’UNICEF. Elle est décédée en Suisse en 1993 à l’âge de 63 ans.