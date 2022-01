Pas de grosses sorties aujourd’hui sur Apple TV+, si ce n’est Super-Sourde, une mini-série d’animation destinée aux plus petits et par la bande aux enfants atteint de surdité partielle ou totale. Les trois épisodes de cette série récontent les petites tribulations de Cece, une gamine qui va perdre l’audition suite à une « maladie soudaine ». Cece est alors obligée de porter un appareil auditif pour continuer à entendre ce qui se passe autour d’elle, un dispositif médicalisé qu’il n’est pas toujours facile d’accepter (surtout à cet âge…).

Heureusement, Cece a aussi une sacré imagination et va sa créer un alter-ego, Super Sourde, qui va lui permettre de reprendre confiance en elle et d’assumer pleinement son handicap. On note que la série bénéficie d’une immense liste de sous-titrages, avec aussi la prise en charge du SDH (pour les personnes sourdes ou malentendantes) et de l’AD (Audiodescription). Les trois épisodes de Super-Sourde sont disponibles sur Apple TV+.