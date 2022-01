Le studio MobilityWare pense à nos longues soirées d’hiver avec deux jeux de cartes jouables uniquement en solo. Hearts : Card Game+ et Spades : Card Game+ rejoignent donc le service par abonnement Apple Arcade (ces titres sont aussi disponibles sur l’App Store) et ce sera peut-être l’occasion pour certains de découvrir les règles des jeux de cartes Hearts et Spades (Atout Pique en français). Le premier est une version de la Dame de pique, soit un jeu de plis dont l’objectif est de totaliser le moins de points possible à chaque tour de table.



Dans Spades/Atout Pique, l’objectif est de réaliser au moins et au plus près le nombre de plis pariés au début de chaque done. Une fois la distribution terminée, chaque joueur annonce à son tour le nombre de plis qu’il pense réaliser pendant la donne. Chaque pari est indépendant des autres. Il n’y a pas nécessairement besoin de surenchérir un pari précédent et il est interdit de passer, chacun devant annoncer un nombre entre 0 et 17. A noter que les deux jeux sont jouables hors-ligne. MobilityWare nous promet une IA suffisamment retorse pour donner l’illusion d’une partie en multijoueurs.