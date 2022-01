Mais quelle mouche vient de piquer Eddy Cue, SVP des services Apple ? Ce dernier vient en effet de décider de publier un bilan d’étape des différents services de la firme pommée, et les chiffres donnent véritablement le tournis. Ainsi apprend t-on que 745 millions de personnes ont un abonnement payant à l’un des services d’Apple (iCloud, Apple TV+, Apple Music, Apple Arcade, etc.). Mais aussi que 600 millions de personnes venant de 175 pays parcourent l’App Store CHAQUE semaine. Ou bien encore que les développeurs dans leur globalité ont cumulé un CA de 260 milliards de dollars depuis le lancement de la boutique en 2008. Plus incroyable encore, la croissance de l’App Store a été à deux chiffres entre NOËL … et le Nouvel an !

On continue les gros chiffres avec Apple Pay, qui disposerait désormais de 9000 banques partenaires dans le monde et serait présente dans une soixantaine de pays (dont la France). 30 millions de tickets compatibles NFC (tickets repas ou de transports par exemple) auraient été utilisés via Wallet l’an dernier. Concernant Apple TV+, c’est toujours le grand silence sur le nombre réel d’abonnés… ce qui laisse clairement entendre que les résultats sont encore en deçà des attentes. Apple se contente de rapeller les nombreux prix glanés par les films et séries de son service (pas les Golden Globe malheureusement) ainsi que l’arrivée cette année de la saison 3 de The Morning Show.

En vrac cette fois, Fitness+ proposerait déjà plus de 2000 exercises (workout, relaxation, entrainement, etc.) et le service Apple Books disposerait de plus de 8 millions d’ouvrages numériques (audiobooks compris). Chaque mois, plus de 100 millions de personnes passeraient dans les allées de la boutique d’iBooks.