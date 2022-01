Ming-Chi Kuo, l’analyste le plus capé du petit monde Apple, a des nouvelles fraiches concernant le futur casque VR d’Apple. Ce dernier serait commercialisé avec un adaptateur secteur USB-C 96W, le même que celui qui est livré avec l’un des MacBook Pro 14 pouces les plus puissants (CPU M1 Pro avec 16 cœurs de GPU). La présence de cet adaptateur secteur laisse entendre que le casque Apple VR pourra être utilisé rattaché au secteur ou en mode autonome (via la batterie embarquée), comme cela est déjà le cas avec l’Oculus Quest par exemple.

L’analyste star confirme aussi que l’appareil embarquera bien deux processeurs, soit un dérivé du M1 destiné à l’affichage et gravé en 5nm et un second processeur gravé en 4nm pour gérer les nombreux capteurs embarqués. Apple veut donc libérer toute la puissance disponible du M1 « VR » pour l’affichage sur les deux écrans du casque. Kuo table sur une avance technologique de 3 ans en terme de puissance, ce qui est logique : si l’on prend comme hypothèse une puce proche du M1 Pro en perfs, le GPU devrait envoyer aux alentours des 5 Tflops ce qui est très au dessus des casques autonomes actuels (le XR1 de l’Oculus Quest 2 n’atteint même pas 2 Tflops et le XR2 devrait se situer juste au dessus).

Enfin, l’analyste affirme qu’il sera très facile de basculer du mode VR au mode AR. Si l’on en croit les rumeurs, le casque Apple VR devrait être présenté lors du Q4 2022, pour une commercialisation soit juste avant les fêtes ou au tout début du Q1 2023.