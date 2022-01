Lancé sur mobile au mois de mai 2020, Forza Street, version édulcorée du Forza console pourtant réalisée par le studio Turn 10, sera bientôt retiré de l’App Store. Microsoft vient en effet d’annoncer que le jeu cessera de fonctionne quelque part durant le printemps prochain. Forza Street nécessitant une connexion au serveur pour fonctionner, il suffira de couper l’accès à cette connexion pour que le jeu s’arrête de tourner.



Malgré cette annonce pas vraiment réjouissante pour les joueurs, Forza Street a droit dès aujourd’hui à une petite mise à jour qui permettra d’accéder un peu plus facilement à des véhicules rares et épiques, à des recharges de d’énergie plus fréquentes, et à moins de temps d’attente entre les différentes épreuves. Peut-être aurait-il fallu commencer par ça pour intéresser les joueurs. On ne le dira jamais assez, mais les free-to-play qui jouent trop souvent sur la frustration des joueurs finissent souvent assez mal…