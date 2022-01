Apple n’a pas abandonné l’idée d’équiper son prochain casque VR (ou ses lunettes AR) de lentilles capables de s’adapter à la vision de chacun (myope, hypermétrope, etc.). Ce type de technologie est largement envisageable dans un futur casque VR/AR Apple, sachant que l’on trouve déjà des correcteurs dioptrique dans certains casques VR haut de gamme, et que le tarif supposément très élevé des prochains Apple VR/Apple Glass devra bien être justifié par autre chose qu’un joli design et des écrans micro-OLED 4K.

Un brevet déposé auprès de l’USPTO (bureau américain des brevets) décrit un système de correction oculaire basé sur deux lentilles, l’une ajustable et à base de cristaux liquide et l’autre non ajustable. La lentille à cristaux liquides pourrait être composée de plusieurs cellules remplies d’un matériau optique modulé en tension, le tout placé entre des substrats transparents et entourés d’électrodes. Ces électrodes servent à moduler la façon dont la lentille laisse passer la lumière, ce qui pourrait permettre un réglage extrêmement précis de la correction oculaire.

Au vu de la complexité de la technologie décrite dans ce brevet, il semble probable que ces lentilles correctrices intégrées soient disponibles sur les prochaines Apple Glass dédiées principalement à la réalité augmentée, des lunettes AR dont la sortie ne serait pas prévue avant 2024 ou 2025.