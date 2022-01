Projeté dans une vraie salle en Angleterre, The Gallery a inauguré une nouvelle forme de cinéma, soit le film interactif (Full Motion Video/FMV pour le jeu vidéo) avec des séquences et des chemins narratifs choisis directement par le public. Ici, les spectateurs choisissent l’option de scénario proposée en levant un bâtonnet lumineux de deux couleurs différentes (une couleur pour le choix inscrit à droite, l’autre couleur pour le choix de gauche). Plus de 150 choix sont proposés durant la totalité du film.



Le scénario de The Gallery est un huis-clos dramatique : un conservateur d’art est retenu captif par un portraitiste qui menace de faire exploser une bombe à moins que ses demandes ne soient satisfaites. Réalisé par Paul Rashid, un spécialiste du jeu FMV (on lui doit The Complex et Five Dates), The Gallery est largement au dessus de la moyenne du genre. Les acteurs jouent juste et la réalisation générale ne donne pas l’impression d’avoir affaire à une bande pieds nickelés qui filment avec leur smartphone. Bonne nouvelle donc, The Gallery s’apprête à débarquer sur nos iPhone. Le film interactif sera disponible dans l’App Store (mais aussi sur Android, consoles et PC) quelque part au mois d’avril.