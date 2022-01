Wordle est un jeu de lettres à succès que l’on peut jouer sans bourse délier sur ce site. Son principe de base, aussi simple qu’addictif, a visiblement donné des idées à de nombreux développeurs fainéants et peu intègres qui se sont contentés d’en faire des copies sous un autre titre, et avec seulement quelques petites modifications dans la présentation. Le développeur du jeu, un certain Josh Wardle, s’est plaint de cette situation, mais Apple semble faire la sourde oreille.

This guy shamelessly cloned Wordle (name and all) as an F2P iOS game with in-app purchases and is bragging about how well it's doing and how he'll get away with it because Josh Wardle didn't trademark it. So gross. pic.twitter.com/kIs8BypuRA

— Andy Baio (@waxpancake) January 11, 2022