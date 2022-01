Scénarisée et co-produite par Bill Lawrence, l’un des showrunners de Ted Lasso , la série dramatique Bad Monkey vient de largement étoffer son casting. Apple a ainsi confirmé qu’Ana Villafañe (Younger), Rob Delaney (Catastrophe), Ahmed Elhaj et Arturo Luis Soria (Insatiable) ont rejoint le cast des acteurs principaux, soit Vince Vaughn, Michelle Monaghan, Jodie Turner-Smith et Meredith Hagner.

Pour rappel, Bad Monkey est une série basée sur le roman éponyme à succès de Carl Hiaasen (publié en 2013). L’histoire est celle d’Andrew Yancy (Vince Vaughn dans la série), un ancien détective qui doit désormais se contenter d’un boulot d’inspecteur de restaurants dans le sud de la Floride. Un bras coupé retrouvé par un pêcheur va relancer Yancy sur la piste d’une nouvelle enquête particulièrement dangereuse. A noter qu’un vrai singe fera bien partie des personnages de la série.

Les acteurs qui viennent de rejoindre le cast interpréteront les rôles suivants :

Villafañe interprète Rosa, un médecin légiste de Miami qui commence à se rendre compte qu’elle n’est peut-être pas faite pour son travail.

Delaney interprète Christoper, le mystérieux petit ami d’Eve (Hagner) Stripling dont le mari est décédé dans des circonstances suspectes.

Elhaj est Neville, un jeune pêcheur bahamien aux manières douces qui est contraint à l’action lorsqu’un mystérieux homme d’affaires détruit sa maison familiale au bulldozer afin de démarrer la construction d’un complexe chic.

Soria interprète Rogelio, un détective de la police de Key West qui vient voir son meilleur ami et ex-partenaire, Andrew Yancy.