Si l’on en croit le site d’information Korea IT News, l’Apple Car rentrerait dans une phase importante de son développement. Apple se serait donné jusqu’au 31 décembre de cette année pour définir une liste des fournisseurs qui participeront à la fabrication du véhicule, une date butoir qui aurait mis en ébullition le marché des sous-traitants sud-coréens. Apple semble en effet bien décidé à signer des partenariats avec plusieurs entreprises de Corée du Sud.

Plusieurs sources rapportent que le mois dernier, des représentants d’Apple ont rencontré leurs homologues de chez LG et SK, les discussions portant sur la livraison de batteries pour véhicule électrique. Apple aurait conditionné ses partenariats à une augmentation significatives des capacités de production des fournisseurs sélectionnés. On ne sait pas encore à ce stade si LG, SK ou un autre équipementier sud-coréen a déjà accepté la proposition d’Apple. L’information du Korea IT News va en tout cas à contre courant des « fuites » ou rumeurs récentes sur l’Apple Car qui semblaient indiquer que le projet était très ralenti voire au point mort.