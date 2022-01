Vous aviez toujours eu envie de jouer à Prince of Persia depuis votre Apple Watch ? Bonne nouvelle, vous pouvez maintenant en profiter. Et c’est gratuit de surcroît.

Prince of Persia sur l’Apple Watch est possible grâce à une page Internet qui utilise du JavaScript. Il suffit de s’envoyer le lien princejs.com par iMessage ou e-mail et l’ouvrir depuis sa montre. La page va alors se charger et vous pourrez jouer au jeu qui a vu le jour en 1989.

Une fois la partie lancée, vous pouvez appuyer à gauche de l’écran pour que votre personnage se rende à gauche ou à droite pour qu’il se rende à droite. Le fait de laisser son doigt appuyé sur l’écran permet de faire sauter le personnage afin qu’il accède à des étages différents.

Il est bon de noter que le jeu est en réalité disponible sur plusieurs supports. En effet, vous pouvez également y jouer en passant par votre iPhone, iPad ou Mac en utilisant votre navigateur Internet. Mais disons que jouer sur son Apple Watch via une page Web n’est pas courant, d’où la mise en avant ici. Voici une vidéo qui montre à quoi ressemble le jeu au poignet :

Incredible! Prince of Persia runs on @Apple Watch including full @phaser_ engine, playable with touch controls. Just send a mail or message with body https://t.co/YazGHnxyEy to yourself, open link on Apple Watch and play in near original resolution. #PrinceOfPersia #AppleWatch pic.twitter.com/n9dejPnopY

— Oliver Klemenz (@oklemenz) January 11, 2022