Il y a bien eu un effet « M1 ». Canalys vient de publier ses chiffres de ventes PC/Mac pour l’ensemble de l’année 2021, et le moins que l’on puisse dire est qu’Apple a tout cassé avec ses nouvelles gammes de Mac Apple Silicon. Ainsi, les ventes de Mac sont passées de 22,5 millions d’unités en 2020 à 28,9 millions en 2021, soit une croissance de 28,3%. Des 5 plus gros vendeurs d’ordinateurs, Apple est celui qui affiche la croissance la plus forte, une croissance qui est presque le double de celle de l’industrie dans son ensemble (+14,6%).

Ces ventes de Mac à des niveaux records permettant aussi à Apple de grapiller près d’un point de Pdm. La part du Mac sur l’ensemble des ventes de PCs est de 8,5% en 2021, contre 7,6% en 2020. A ce rythme, les 10% pourraient bien être en vue dès cette année, d’autant qu’Apple devrait avoir fini sa transition complète vers l’Apple Silicon. Pour le reste, on constate que chacun garde sa position. Lenovo est en tête du marché (72 millions de PC vendus tout de même…), devant HP (67 millions), Dell (59 millions), Apple (28,9 millions) et Acer (24 millions). Tout au plus note t-on à ce sujet qu’Apple creuse l’écart avec son poursuivant…