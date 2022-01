Le marché sud-coréen n’est pas le plus facile pour Apple. Le pays est en effet depuis des années la chasse gardée de géants locaux comme Samsung et LG, et le succès des marques étrangères y reste toujours aléatoire. Dans ce contexte difficile, rendu encore plus difficile à vrai dire par la pandémie, Apple a pourtant réussi une belle percée l’an dernier.

La façade de l’App Store de Séoul

Pour la première fois en effet, la firme de Cupertino a publié ses résultats financiers en Corée du Sud. Ce n’est pas de bonne grâce qu’Apple s’est plié à cet exercise : Apple était obligé de rendre ses comptes publics en vertu d’une nouvelle loi sud-coréenne. On sait donc qu’Apple a réalisé un chiffre d’affaires de près de 6 milliards de dollars sur son exercise fiscal 2021 (du 1er octobre 2020 au 31 septembre 2021), ce qui correspond à une croissance de 24% par rapport à l’exercise précédent. Le bénéfice net s’établit à 104,4 millions de dollars, cette fois en légère baisse par rapport à 2020 (107 millions).

Malgré ce niveau de croissance à deux chiffres (du jamais vu pour Apple depuis 5 ans en Corée), ces résultats bruts indiquent clairement que le marché sud coréen reste encore un nain par rapport aux niveaux de CA enregistrés par Apple en Europe, aux USA, en Chine ou bien encore au Japon.