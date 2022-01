Elle vole 3 000 iPod destinés à des élèves et va en prison

Kristy Stock a écopé de 18 mois de prison pour avoir volé plus de 3 000 iPod qui devaient normalement être donnés à des écoliers défavorisés. Il se trouve que cette Américaine de 46 ans revendait les baladeurs.

Vol d’iPod = direction prison

L’opération a eu lieu entre 2013 et 2018. Kristy Stock, qui dirigeait un programme scolaire avec des iPod pour enseigner la lecture et les mathématiques, a volé plus de 3 000 baladeurs qui avaient été achetés par le Central Consolidated School District. Elle se chargeait ensuite de les revendre sur eBay. Elle a pu se faire plus de 800 000 dollars de bénéfices, avec l’aide de Saurabh Chawla et James Bender, à savoir ses complices. En réalité, tous les iPod réunis valaient plus d’un million de dollars, mais elle se chargeait de les vendre à un prix plus qu’attractif pour rapidement effectuer les ventes. L’histoire a eu lieu dans l’État du Nouveaux-Mexique.

Aujourd’hui, le département de la Justice des États-Unis détaille les charges retenues contre Kristy Stock, à savoir fraude fiscale et transport de biens volés. Elle a également rempli des déclarations d’impôts frauduleuses sur ses revenus, ce qui a entraîné une perte fiscale d’environ 270 000 dollars. Cela dit, bien qu’elle écope de 18 mois de prison, elle s’en sort mieux que Saurabh Chawla, qui a été condamnée à 66 mois de prison après avoir omis de payer plus de 700 000 dollars d’impôts. Quant à James Bender, il a été condamné à 366 jours de prison.