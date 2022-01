Apple TV+ annonce Lincoln’s Dilemma, un nouveau documentaire en lien avec l'esclavage

Un nouveau documentaire va voir le jour sur Apple TV+, il a pour nom Lincoln’s Dilemma. Il sera disponible le 18 février prochain sur la plateforme de streaming.

Un nouveau documentaire pour Apple TV+

Lincoln’s Dilemma sera un documentaire en quatre parties. Narré par Jeffrey Wright et avec les voix de Bill Camp dans le rôle d’Abraham Lincoln et de Leslie Odom Jr. dans celui de Frederick Douglass, le documentaire est un examen du 21e siècle d’un homme compliqué et des personnes et événements qui ont façonné l’évolution de sa position sur l’esclavage.

Basé sur le livre primé de l’historien David S. Reynolds, Abe : Abraham Lincoln in His Times, le programme présente les points de vue de divers journalistes, éducateurs et spécialistes d’Abraham Lincoln, ainsi que des documents d’archives rares, qui offrent un regard plus nuancé sur celui que l’on surnomme le Grand Émancipateur. Avec pour toile de fond la guerre de Sécession, Lincoln’s Dilemma donne également la parole aux récits des esclaves, offrant ainsi une vision plus complète d’une Amérique divisée sur des questions telles que l’économie, l’ethnie et l’humanité, et soulignant le combat de l’ancien président des États-Unis pour sauver le pays.

Lincoln’s Dilemma est produit par Eden Productions et Kunhardt Films. Les producteurs exécutifs sont Peter Kunhardt, Teddy Kunhardt, George Kunhardt, Josh Tyrangiel, Richard Plepler, Jacqueline Olive, Barak Goodman et Jelani Cobb. Jacqueline Olive et Barak Goodman s’occupent également de la réalisation.