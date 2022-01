La collection rétro gaming de la prestigieuse Neo-Geo commence à avoir fière allure sur iOS. SNK nous a déjà livré une petite dizaine de titres issus de la console noire (dont des grands classiques comme Metal Slug 5, Samurai Shodown IV, Alpha Mission II etc.), et ça continue aujourd’hui avec ZED BLADE ACA NEOGEO (Lien App Store – 3,99 euros – iPhone/iPad), un shoot them up à scrolling horizontal qui a encore de très beaux restes.



ZED BLADE a été créé pour la plateforme Neo-Geo en 1994 par le studio NMK. L’objectif de l’« Operation Ragnarok » est simple, carré, basique puisqu’il s’agit de se frayer un chemin à grands coups de laser (ou d’autre armes destructrices) jusqu’à la forteresse d’Yggdrasil (qu’il faudra aussi détruire). Le gameplay est nerveux, ultra précise, et cette version ACA permet les sauvegardes (presque) à n’importe quel moment de la partie. A 3,99 euros, cela reste une belle affaire pour les amateurs du genre.