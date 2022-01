De nombreux utilisateurs d’iPhone 13 et iPhone 13 Pro l’avaient bien remarqué : les nouveaux modèles d’iPhone ne proposent plus d’option de réduction de bruit lors des appels mobiles, une fonction qui étaient pourtant présente sur les générations précédentes. Un oubli d’Apple rectifiable via une simple mise à jour ?

Pas du tout si l’on en croit l’un des lecteurs bien informé de notre confrère 9to5Mac, qui se serait entendu dire par un employé du support que la réduction de bruit ne ferait pas son retour sur les iPhone 13 (Mini/Pro/Pro Max). Cette information contredit les rumeurs récentes qui faisaient pourtant état d’un correctif en préparation chez Apple. La firme de Cupertino n’aurait donné aucune explication pour justifier ce retrait de l’option ANC, et sans doute n’en donnera t-elle pas à l’avenir.

Simple hypothèse, il est possible que les micros des nouveaux iPhone soient à ce point performants (par rapport à la gen précédente) que l’ajout d’une option ANC (réduction de bruit active) ne devienne finalement inutile. Cette information contredit en revanche les rumeurs faisant état d’un correctif en préparation chez Apple.