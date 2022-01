C’est sans aucun doute la mise à jour la plus importante du très zen Sky: Children of the Light (Lien App Store – Gratuit – iPhone). La saison des abysses vient de démarrer (9,99 euros l’entrée pour cette nouvelle aventure) et cette dernière permet rien moins que de nager au fond de la grande bleue ! Cette nouvelle zone de jeu baptisée Golden Wasteland, et comme on peut s’en douter, les eaux profondes recèlent de nombreux mystères et des trésors de toutes sortes.

La trame narrative de cette nouvelle saison suit le guide Abyss et quatre autres esprits qui ont exploré les eaux ensemble (à la recherche de quoi ?). Le joueur revivra leurs souvenirs et apprendra ainsi de nouvelles expressions à utiliser. Les récompenses de la saison comprennent des capes et des tenues parmi d’autres produits cosmétiques comme des masques, des chapeaux et des coiffures.