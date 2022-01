Apple ne sera pas en retard sur son calendrier. La firme de Cupertino avait promis que la transition complète de ses gammes de Mac vers l‘Apple Silicon ne prendrait pas plus de 2 ans, et le pari serait bel et bien en passe d’être tenu. Si l’on en croit en effet le leaker DylanDKT, Apple terminerait la transition vers ses puces « maison » avec le Mac Pro dont la commercialisation serait prévue au dernier trimestre de cette année.

Toujours selon le leaker, le Mac Pro Apple Silicon ne sera pas équipé d’une puce M2 mais d’un dérivé du M1 Max avec encore plus de cœurs. Apple aiment les chiffres ronds, il n’est pas interdit d’imaginer qu’on passerait d’une puissance de rendu graphique de 10 tflops (M1 Pro Max) à 20 tflops, ce qui commencerait à chatouiller certaines grosses configs sur PC (même s’il ne faut pas oublier qu’une RTX 3090 Ti tapera les 40 tflops).

Le Mac Pro 2022 pourrait ainsi disposer d’une puce avec 40 cœurs de CPU et 128 cœurs de GPU. Reste à voir si les logiciels pro (pour lequel est conçu le Mac Pro) seront bien optimisés pour ce futur bolide…