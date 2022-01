Après un début d’année en pente douce, cela s’agite franchement dans le landerneau du gaming iOS. Plusieurs titres à venir ont été dévoilées ces derniers jours, et il y en aura vraiment pour tous les goûts.

Another Tomorrow : un jeu d’aventure et de puzzle avec une atmosphère assez fantastique (limite flippante). Ce titre est signé des créateurs du très bon Forever Lost. Another Tomorrow sera disponible dans l’App Store le 12 février.



Micro RPG : il va être difficile de faire plus mignon en terme de DA que ce RPG au tour par tour qui se jouera exclusivement en affichage vertical (ou portrait). Le gameplay a l’air très classique, mais c’est à croquer. Micro RPG fera souffler un vente de douceur sur nos iPhone le 26 janvier prochain.

Crush the Castle Legacy Collection : avec leur gameplay largement inspiré d’Angry Birds, les jeux Crush The Castle nous feront jouer de la catapulte pour détruire des forteresses plus ou moins bien défendues. Ca sent l’addiction. La Legacy Collection comprend les jeux Crush the Castle, Crush the Castle 2, et Crush the Castle Adventures. Disponible dans l’App Store le 1er Mars au prix de 9,99 euros.



El Hijo : jeu d’aventure et d’infiltration à la DA absolument sublime, El Hijo promet vraiment beaucoup. L’action se déroule à l’poque du Far West et le joueur dirige les destinées d’un garçonnet de 8 ans qui tente de rejoindre sa mère en échappant aux brigands. El Hijo sera disponible dans l’App Store le 25 janvier prochain au prix de 9,99 euros (on a déjà vu ça quelque part).