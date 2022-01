El Deafo est une charmante série animée qui raconte l’histoire fantastique d’une jeune fille atteinte soudainement de surdité et obligée de porter un appareil d’audition. La réalisatrice et coproductrice de la série, Cece Bell, raconte dans une featurette les difficultés qu’elle a elle-même rencontré dans son enfance à cause de soucis d’audition. La réalisatrice dévoile notamment l’énorme appareillage qu’elle devait se trimballer toute la journée pour ne pas être coupée de ses petits camarades et de son environnement sonore.

On notera qu’avant la série animée d’Apple TV+, El Deafo était le nom du roman graphique signé aussi de la main de Cece Bell. La featurette de la série se distingue en outre par les nombreuses incrustations (réussies) de l’héroïne de la série, un effort de mise en scène qui démontre, s’il en était besoin, le soucis du détail des équipes en charge d’Apple TV+. La série animée El Deafo est dores et déjà disponible sur Apple TV+.