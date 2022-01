Oyez braves gens, oyez damoiseaux, oyez gredins ! Le studio Feral Interactive nous annonce avec tambourins et trompettes que le jeu de stratégie militaire Total War: Medieval II sera disponible durant la printemps sur les plateformes iOS et Android. Malgré son grand âge (2015), le jeu du studio Creative Assembly n’a pas pris une ride, d’autant plus après le joli lifting de la version remastérisée de 2018 (déjà disponible sur le Mac App Store).



Ce Medieval II permet bien sûr de bénéficier de l’interface et des principes de gameplay désormais légendaire de la série des Total War. Les joueurs auront accès à un grand nombre de paramètres et au contrôle de véritables armées de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de combattants ! Les aspects diplomatiques du conflit sont aussi pris en compte, et les plus fins stratéges pourront se constituer un empire allant de l’Europe à l’Asie (comme Alexandre en somme…). Espérons que l’interface soit bien calibrée pour les petits écrans des iPhone.