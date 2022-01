Apple TV+ repart à la chasse aux trophées. Le service de SVoD d’Apple a ainsi reçu 9 nominations pour les prochains NAACP Image Awards. Denzel Washington (The Tragedy of Macbeth) et Mahershala Ali (San Song) sont nommés dans la catégorie du meilleur acteur, Octavia Spencer dans la catégorie de la Meilleure actrice (Truth Be Told), et d’autres trophées attendent peut-être le film CODA, le documentaire 1971 : The Year That Music Changed Everything, le film d’animation Blush, ainsi que les séries SEE et Ted Lasso (Meilleur scénario). La cérémonie des NAACP Image Awards se tiendra le 26 février prochain.

Denzel Washington dans The Tragedy of Macbeth

Et ce n’est pas fini puisqu’Apple TV+ récolte aussi des nominations pour les Visual Effects Society Awards, qui récompensent les effets visuels ainsi que les innovations techniques et/ou formelles. Les films Finch et The Tragedy of Macbeth sont dans la place, tout comme les séries Foundation, Lisey’s Story et SEE.