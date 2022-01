Il s’en passe des choses dans la vie d’un Chocobo. La créature mignonne de Final Fantasy a droit à son runner mobile : Chocobo GP (à ne pas confondre avec le jeu de course disponible sur consoles Nintendo) vient tout juste de débarquer sur nos iPhone (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad). Le volatile fantastique embarque avec lui un mog Atla et part en quête de trésors monté sur… des patins à roulettes !



Le joueur devra bien faire attention aux dénivelés du parcours sans quoi les diamants et autres rubis se retrouveront éparpillés sur la chaussée ! Le gameplay se résume a bien doser ses accélérations (Chocoturbo) afin de passer certains obstacles, sachant que l’on pourra tout de même augmenter l’efficacité de ses rollers en récupérant des pièces d’amélioration. La réalisation est propre, la DA mignonne et le gameplay efficace, mais le contenu de ce Chocobo GP reste tout de même assez léger (pour ne pas dire plus). Pour les fans de Square Enix seulement…