Samsung a été l’un des tous premiers fabricants de smartphones à parier sur la VR. Le géant mobile a lancé son Samsung Gear en 2013, 6 ans avant que Facebook ne lance sur le marché le populaire Oculus Quest (Meta Quest désormais). Le Samsung Gear utilisait alors un Galaxy Note en guise d’écran, ce qui était loin d’être idéal mais avait l’insigne mérite d’introduire le grand public à la VR. Mais aujourd’hui qu’en est-il ? Samsung est-il toujours bien positionné dans la course au Metavers VR/AR par rapport à des poids lourds comme Meta et demain Apple ?

Pour l’analyst Kim Gwang-soo de la société eBest Investment and Securities, Samsung serait désormais totalement largué sur ces futurs marchés : « Les grandes entreprises technologiques, plutôt que les fabricants de smartphones, sont à la pointe des appareils XR car elles disposent du contenu et des plates-formes nécessaires. Google a un système d’exploitation Android, Microsoft a Xbox et Sony a PlayStation. Il est risqué pour Samsung de déployer des appareils XR, et ce dernier n’a donc d’autre choix que de s’en tenir aux smartphones pliables. »

De fait, Samsung a énormément misé sur le smartphone pliable, avec déjà deux gammes au catalogue présentes depuis plusieurs années, soit le Galaxy Z Fold et le Galaxy Z Flip. Durant la même période, Apple a bien déposé quelques brevets autour d’un iPhone pliable, mais toutes les fuites pointaient plutôt vers un appareil de réalité mixte, ou plutôt deux appareils, un casque VR autonome et très haut de gamme prévu pour la fin de l’année ou le début de 2023, et des lunettes de réalité augmentée ultra légères plutôt pour 2024-2025. Et il se pourrait que Samsung n’ait pas ciblé le bon marché, c’est à dire celui avec les perspectives de croissance les plus fortes. Ainsi, les données actuelles et les projections indiquent que le marché de la VR et de la AR représentera un chiffre d’affaires de 300 milliards de dollars dès 2024 (pour 70 millions d’appareils VR en activité), ce qui est très au dessus de ce que peut générer le marché du smartphone pliable.

Même dans le cas où Samsung « verrait la lumière », le fabricant aurait déjà cumulé un énorme retard technologique qu’il sera sans doute difficile à combler à moyen terme. L’écosystème logiciel de Samsung reste faible, et le géant sud-coréen n’a pas fait suffisamment d’acquisitions majeures dans le secteur pour espérer revenir rapidement à niveau en terme de brevets et de technologies (hormis un investissement dans la société AR DigiLens). En face, Microsoft noue une alliance avec Qualcomm et affine ses modèles d’HoloLens, Sony annonce son PSVR 2, Oculus prépare déjà sa troisième itération de casque Meta Quest, Panasonic présente ses MeganeX ultra compactes et légères, sans oublier bien sûr Apple qui fourbit un casque VR autonome surpuissant (5 tflops supposés).