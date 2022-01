Rovio aura pris son temps, beaucoup de temps pour nous livrer Angry Birds Journey (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad), la dernière itération de sa célèbre licence. On retrouve bien sûr le gameplay si familier des piafs en colère, avec en sus des petits puzzle et une trame narrative aussi choupi que la direction artistique. Les nouveaux oiseaux et leurs coups spéciaux spécifiques renouvellent assez bien la formule de base, et l’on a ici l’impression que le studio a fini de faire du surplace avec une franchise pourtant essorée jusqu’à l’empennage. Certes, on aurait bien rêvé d’un jeu payant plutôt que ses montagnes de packs in-apps, mais que voulez vous, c’est l’époque qui veut ça.



Le jeu intègre aussi au lancement quelques mises à jour qui n’étaient pas dispos sur les versions en soft-launch, comme la boite de réception (notification de messages importants et des livraisons de cadeaux). En outre, le studio anticipe déjà la St Valentin avec notamment un Prince Grenouille (qu(il faudra éclater avant qu’il n’avale tous les poussins). Un épisode spécial St Valentin, les Sources sacrées, sera d’ailleurs disponible le 14 février.