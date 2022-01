Apple est-il encore réellement investi dans les Podcasts ? L’app Podcasts ronronne doucement depuis plusieurs mois (malgré l’introduction récente des Podcasts payants), mais la firme de Cupertino semble se réveiller un peu et propose désormais une nouvelle option d’écoute des Podcasts baptisée Listen With. On retrouve dans cette section les Podcasts recommandés appréciés par des personnalités (podcasteurs, artistes, etc.).

La première liste de recommandations est celle de Jay Shetty, un auteur britannique, ancien moine hindou, et surtout un podcasteur à succès (son Podcast On Purpose a été téléchargé des dizaines de millions de fois principalement grâce à la présence d’invités de marque comme Alicia Keys, Khloe Kardashian, ou bien encore Kobe Bryant). Jay Shetty propose donc ses cinq recommandations ou podcasts préférés via Listen With, libre à l’auditeur d’aller y jeter une oreille. Cette nouvelle section suffira t-elle à relancer l’intérêt de la plateforme podcast d’Apple face à une concurrence survoltée ? Pas sûr…