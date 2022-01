Apple a mis en ligne deux nouvelles publicités pour vanter les mérites de son iPhone 13. Ici, le fabricant met en avant l’autonomie du smartphone et la résistance avec la protection Ceramic Shield sur l’écran.

Dans la première publicité, Apple montre un enfant qui fait des tours de son quartier à vélo tout en filmant avec un iPhone 13. La tournée dure pendant plus de 5 heures et le téléphone continue de filmer sans problème. C’est ici un moyen de mettre en avant la bonne autonomie. « Que ferez-vous avec une autonomie encore plus looooooongue ? Tout va bien, c’est l’iPhone », peut-on lire comme slogan.

La musique en fond est I Look Good du rappeur américain O.T. Genasis. Elle est disponible à l’écoute sur Apple Music et les autres plateformes de streaming musical.

Dans la seconde publicité, on peut voir un enfant en bas âge qui prend l’iPhone 13 de sa mère, court avec, le fait tomber, le cogne contre divers objets et plus encore. À l’arrivée, le téléphone n’a pas de dégâts particuliers. La vidéo se termine avec le message « Résistant à un enfant en bas âge. Tout va bien, c’est l’iPhone ».

Ici, la musique en fond est Chitty Bang de la musicienne américaine Leikeli47. Le morceau est disponible sur Apple Music et ailleurs.