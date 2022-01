C’est vendredi, jour de nouveautés pour Apple TV+. La troisième saison de la série fantastique The Servant est disponible dans le service, ou plutôt le tout premier épisode de cette troisième saison que l’on pressent tout aussi intense que les précédentes. L’épisode « Ane » est un peu le retour du même, comme si la famille turner était en proie à une malédiction persistante : « Trois mois après l’incident, les Turner partent à la mer. Seule à la maison, Leanne passe une journée bien plus mouvementée que prévu ». Le casting ne bouge pas d’un iota et l’on retrouve donc les excellents Lauren Ambrose (Dorothy turner), Toby Kebbel (Sean Turner), Ruppert Grint (Julian), et Nell Tiger Free (Leanne).



Autre sortie du jour, les Fraggle Rock, qui pètent la santé dans une nouvelle série d’épisodes qui semblent avoir tout compris de ce qui faisait le charme de la série originelle. Fraggle Rock: l’Aventure Continue propose 13 épisodes que l’on pourra donc « bingewatcher » dès ce week-end. Rentrez dans la danse !